Eboli, incubo in famiglia: tormenta la madre per soldi, arrestato 30enne

Avrebbe tormentato la madre con richieste continue di denaro, arrivando anche a minacciarla. Una situazione divenuta nel tempo insostenibile, che ha spinto la donna a rivolgersi ai Carabinieri. Una scelta sofferta, ma inevitabile, quella di denunciare il proprio figlio pur di porre fine a una spirale di pressioni e tensioni che aveva reso la quotidianità invivibile.

L’intervento dei Carabinieri a Eboli

Protagonista della vicenda è un trentenne di Eboli, arrestato nella giornata di ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo, coordinati dal capitano Serafino Palumbo. L’uomo, sposato e con figli, si sarebbe trovato in difficoltà economiche e, per far fronte alle spese, avrebbe più volte chiesto aiuto alla madre.

L’escalation delle minacce e l’esasperazione della vittima

Richieste che, secondo quanto emerso, sarebbero diventate nel tempo sempre più insistenti e, in molti casi, accompagnate da toni minacciosi e violenti. Un’escalation che avrebbe spinto la donna, ormai esasperata e impaurita, a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Le indagini e il provvedimento cautelare

A seguito della denuncia, i militari hanno avviato gli accertamenti del caso, raccogliendo elementi utili a ricostruire il quadro della vicenda. L’arresto è scattato al termine delle indagini, che avrebbero confermato il clima di pressione e intimidazione vissuto dalla vittima.

Il trentenne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli approfondimenti per chiarire ulteriormente i contorni della vicenda.