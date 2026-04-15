Cronaca

Eboli, incubo in famiglia: tormenta la madre per soldi, arrestato 30enne

Un trentenne di Eboli è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver perseguitato la madre con continue e violente richieste di denaro. Ecco i dettagli della vicenda

Antonio Elia

Avrebbe tormentato la madre con richieste continue di denaro, arrivando anche a minacciarla. Una situazione divenuta nel tempo insostenibile, che ha spinto la donna a rivolgersi ai Carabinieri. Una scelta sofferta, ma inevitabile, quella di denunciare il proprio figlio pur di porre fine a una spirale di pressioni e tensioni che aveva reso la quotidianità invivibile.

L’intervento dei Carabinieri a Eboli

Protagonista della vicenda è un trentenne di Eboli, arrestato nella giornata di ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo, coordinati dal capitano Serafino Palumbo. L’uomo, sposato e con figli, si sarebbe trovato in difficoltà economiche e, per far fronte alle spese, avrebbe più volte chiesto aiuto alla madre.

L’escalation delle minacce e l’esasperazione della vittima

Richieste che, secondo quanto emerso, sarebbero diventate nel tempo sempre più insistenti e, in molti casi, accompagnate da toni minacciosi e violenti. Un’escalation che avrebbe spinto la donna, ormai esasperata e impaurita, a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Le indagini e il provvedimento cautelare

A seguito della denuncia, i militari hanno avviato gli accertamenti del caso, raccogliendo elementi utili a ricostruire il quadro della vicenda. L’arresto è scattato al termine delle indagini, che avrebbero confermato il clima di pressione e intimidazione vissuto dalla vittima.

Il trentenne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli approfondimenti per chiarire ulteriormente i contorni della vicenda.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.