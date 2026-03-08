Calcio

Serie D: campionato fermo per la Viareggio Cup, la situazione nel Girone I

Il campionato riprenderà regolarmente nel week-end del 14 e 15 marzo. Big match della 27esima giornata Savoia - Gelbison e Nuova Igea Virtus - Reggina

Antonio Pagano

Una giornata di stop la Serie D per lasciare spazio al Torneo di Viareggio, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calcio giovanile internazionale. Il campionato riprenderà regolarmente nel week-end del 14 e 15 marzo.

La situazione nel Girone I

Il Girone I, raggruppamento in cui milita la Gelbison, vede una lotta serrata per la prima posizione con cinque squadre in quattro punti, con la capolista Athletic Club Palermo, a quota 51, segue il Savoia a 50 a pari punti con la Nuova Igea Virtus e Reggina e Nissa a 47. Chiudono la classifica Castrum Favara e Paternò.

Il Savoia, seconda forza del campionato, sarà alla ripresa il prossimo avversario della Gelbison, che per questa gara dovrà far a meno del suo allenatore e di Kosovan per squalifica. Un buon periodo di forma per i rossoblù, nelle ultime 5 gare hanno collezionato ben 13 punti con 4 vittorie con Milazzo, Castrum Favara, Ragusa, Vibonese e il pareggio dell’ultimo turno contro la Vigor Lamezia.

Un miglioramento complessivo della squadra in questa seconda parte di stagione con l’arrivo di Mister Agovino, una solidità difensiva ritrovata, ben 5 le reti subite da inizio 2026, ma migliorato anche il reparto offensivo, con i nuovi innesti voluti fortemente dalla società nell’ultima campagna acquisti. Gli ultimi risultati hanno portato il club di Vallo della Lucania al sesto posto in classifica a meno sette dalla zona play off, ad otto giornate dalla fine.

La classifica

Athletic Club Palermo 51

Savoia 50

Nuova Igea Virtus 50

Reggina 47

Nissa 47

Gelbison 40

Milazzo 38

Città di Gela 37

Sambiase 36

Vigor Lamezia 35

Enna Calcio 30

Ragusa Calcio 27

Vibonese 26

Sancataldese Calcio 24

Messina (-14) 23

Città di Acireale (-1) 23

Castrum Favara 21

Paternò Calcio 17

