Serie D: campionato fermo per la Viareggio Cup, la situazione nel Girone I

Una giornata di stop la Serie D per lasciare spazio al Torneo di Viareggio, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calcio giovanile internazionale. Il campionato riprenderà regolarmente nel week-end del 14 e 15 marzo.
La situazione nel Girone I
Il Girone I, raggruppamento in cui milita la Gelbison, vede una lotta serrata per la prima posizione con cinque squadre in quattro punti, con la capolista Athletic Club Palermo, a quota 51, segue il Savoia a 50 a pari punti con la Nuova Igea Virtus e Reggina e Nissa a 47. Chiudono la classifica Castrum Favara e Paternò.
Il Savoia, seconda forza del campionato, sarà alla ripresa il prossimo avversario della Gelbison, che per questa gara dovrà far a meno del suo allenatore e di Kosovan per squalifica. Un buon periodo di forma per i rossoblù, nelle ultime 5 gare hanno collezionato ben 13 punti con 4 vittorie con Milazzo, Castrum Favara, Ragusa, Vibonese e il pareggio dell’ultimo turno contro la Vigor Lamezia.
Un miglioramento complessivo della squadra in questa seconda parte di stagione con l’arrivo di Mister Agovino, una solidità difensiva ritrovata, ben 5 le reti subite da inizio 2026, ma migliorato anche il reparto offensivo, con i nuovi innesti voluti fortemente dalla società nell’ultima campagna acquisti. Gli ultimi risultati hanno portato il club di Vallo della Lucania al sesto posto in classifica a meno sette dalla zona play off, ad otto giornate dalla fine.
La classifica
Athletic Club Palermo 51
Savoia 50
Nuova Igea Virtus 50
Reggina 47
Nissa 47
Gelbison 40
Milazzo 38
Città di Gela 37
Sambiase 36
Vigor Lamezia 35
Enna Calcio 30
Ragusa Calcio 27
Vibonese 26
Sancataldese Calcio 24
Messina (-14) 23
Città di Acireale (-1) 23
Castrum Favara 21
Paternò Calcio 17