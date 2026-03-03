Gelbison: stangata per Kosovan e Mister Agovino, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la gara contro la Vigor Lamezia

Arriva il comunicato del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di Serie D. La Gelbison era di scena domenica contro la Vigor Lamezia, gara che si è innervosita nel secondo tempo in seguito al gol degli ospiti arrivato dopo una mancata assegnazione di un calcio d’angolo nell’azione precedente per la Gelbison.
Le decisioni del Giudice Sportivo
Stangata per Tanasii Kosovan, per lui tre giornate di squalifica con la seguente motivazione: “aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.
Squalifica anche per l’allenatore Massimo Agovino. Per lui 4 giornate di squalifica “per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.