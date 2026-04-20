Fiume Bussento, arriva la convocazione ufficiale: tavolo istituzionale per la salvezza de “La Rupe”

La pressione dei cittadini e delle associazioni ottiene un nuovo, fondamentale risultato per la salvaguardia dell’inghiottitoio del Bussento. L’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari ha rotto gli indugi, convocando ufficialmente un tavolo politico-istituzionale per affrontare la grave criticità ambientale che insiste presso la località “La Rupe”. L’appuntamento è fissato per giovedì 23 aprile 2026, presso la sala consiliare del Comune, dove si riuniranno i vertici degli enti comprensoriali, provinciali e regionali.

Il prosieguo di un iter amministrativo complesso

L’incontro di giovedì non nasce dal nulla, ma si inserisce in un percorso già tracciato. L’amministrazione comunale ha infatti precisato che la riunione rientra nell’ambito di un iter procedurale amministrativo già avviato e rappresenta il naturale prosieguo del precedente incontro tecnico istituzionale tenutosi lo scorso 19 dicembre.

L’obiettivo dichiarato è quello di passare dalla fase del monitoraggio a quella dell’azione. La fragilità del sito, aggravata dal degrado e dai detriti che minacciano il sistema carsico, richiede infatti un approccio che superi le competenze del singolo comune. La presenza delle autorità regionali e provinciali servirà a dare sostanza politica e finanziaria agli interventi necessari.

Verso una strategia sinergica per la tutela del fiume

Il focus della riunione sarà interamente concentrato sulla salvaguardia del fiume Bussento, un ecosistema delicatissimo che scompare nelle viscere della terra proprio a Caselle in Pittari. L’Amministrazione intende promuovere un’azione sinergica tra tutti i soggetti coinvolti per “individuare strategie e interventi concretamente risolutivi”.

La posizione delle associazioni

“Apprezziamo la convocazione di questo tavolo politico-istituzionale su una tematica di così grande rilevanza ambientale per il territorio di Caselle in Pittari e per la tutela del fiume Bussento – fanno sapere dall’Associazione Schierarsi – Riteniamo tuttavia fondamentale che, in un’ottica di piena trasparenza e partecipazione, il confronto venga esteso anche alle associazioni e ai comitati portatori di interessi diffusi, che hanno contribuito in maniera concreta a portare questa problematica all’attenzione delle istituzioni”.