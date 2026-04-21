25 Aprile al ManES di Eboli: Tra Storia, Canti della Liberazione e Costituzione

In occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile 2026, il ManES – Museo Archeologico Nazionale di Eboli aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura aprendo le proprie porte gratuitamente. Il museo sarà visitabile dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (ultimo ingresso previsto per le 18:30), offrendo ai cittadini e ai turisti l’opportunità di riscoprire il patrimonio storico del territorio in una giornata dal profondo valore civile.

Lo spettacolo: Storie e canti della Liberazione

Il programma pomeridiano entrerà nel vivo a partire dalle ore 17:30 con l’evento speciale “Celebriamo il 25 aprile: storie e canti della liberazione”. L’iniziativa è frutto della sinergia tra il Museo, l’Associazione “I Cantori di San Lorenzo” e la Pro Loco Eboli. La serata nasce per onorare l’anniversario della liberazione dal nazifascismo attraverso un percorso che intreccia diritto, letteratura e musica.

La Costituzione protagonista: Letture e riflessioni condivise

Il cuore della manifestazione sarà l’omaggio alla nostra Carta Costituzionale. Durante l’incontro, curato da Alessandra Gallotta, verranno letti e commentati alcuni degli articoli fondamentali della Costituzione, alternati a momenti poetici e interventi musicali a cura del Coro “I Cantori di San Lorenzo”, sotto la direzione del M° Alfonso Fiorelli. Un momento di partecipazione attiva in cui anche il pubblico sarà invitato a riflettere sull’importanza di difendere e valorizzare i principi democratici del nostro Paese.

Saluti istituzionali e partner dell’evento

L’apertura della serata sarà affidata ai saluti istituzionali della direttrice del ManES, Ilaria Menale, del sindaco Mario Conte, dell’assessore alla cultura Lucilla Polito e della presidente dell’associazione corale, Filomena Sessa.

L’Associazione “I Cantori di San Lorenzo”, attiva dal 2005, vanta una lunga esperienza nella divulgazione della cultura musicale e artistica. Il direttore, M° Alfonso Fiorelli, è una figura di spicco nel panorama corale e didattico, specializzato anche nel sostegno pedagogico.

Informazioni utili per la partecipazione

L’evento gode del patrocinio del Comune di Eboli – Assessorato alla Cultura. L’ingresso al museo e la partecipazione allo spettacolo sono completamente gratuiti e non è richiesta la prenotazione. Un’occasione imperdibile per vivere la ricorrenza del 25 aprile tra arte, musica e impegno civile.