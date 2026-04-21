Cilento

Roccadaspide, furto in un’officina/concessionaria: proprietario e cani narcotizzati, rubate diverse auto

Colpo shock a Roccadaspide: ladri addormentano proprietario e cani con lo spray e rubano tre auto. Indagini in corso sulle riprese delle telecamere

Alessandra Pazzanese
Ladri

Si è diffusa solo ora la notizia di un furto dal bilancio di altissimo valore avvenuto nella notte a Roccadaspide. Nel mirino dei malviventi è finita una nota officina e concessionaria di auto situata in località Serra. Un episodio inquietante che ha scosso l’intera comunità per le modalità con cui è stato portato a termine.

Proprietario e cani addormentati con lo spray

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero agito con estrema freddezza. Il proprietario, che risiede nei pressi dell’attività, sarebbe stato addormentato probabilmente con dello spray narcotizzante. La stessa sorte è toccata ai cani dell’uomo, resi inoffensivi per permettere alla banda di agire indisturbata all’interno dei locali della concessionaria.

Il bottino: auto rubate e locali a soqquadro

I malviventi sarebbero riusciti a portare via almeno tre autovetture. Al risveglio, il titolare ha immediatamente compreso la gravità della situazione: il suo cellulare era sparito dal mobile dove lo aveva riposto e persino i suoi vestiti erano stati spostati.

In queste ore si sta procedendo a un inventario dettagliato per definire il bilancio preciso del bottino, analizzando tutto ciò che manca dall’azienda.

Indagini in corso

L’uomo ha prontamente allertato le Forze dell’Ordine, che sono giunte sul posto per i rilievi del caso. Gli inquirenti stanno ora passando al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e dell’attività stessa per individuare elementi utili a risalire all’identità dei responsabili. Torna l’incubo dei ladri in tutto il territorio, a quanto pare si tratta di bande esperte e spietate.

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