Incidente a Pontecagnano Faiano: giovane centauro in prognosi riservata

Un violento scontro si è verificato nel territorio di Pontecagnano Faiano, coinvolgendo un’autovettura e un motociclo. L’impatto, le cui cause sono tuttora oggetto di indagine, ha determinato conseguenze gravi per il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 18 anni originario di Battipaglia.

I soccorsi e le condizioni del ferito

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i volontari del Vopi, che hanno prestato le prime cure necessarie prima del trasferimento d’urgenza in ospedale a Salerno. Attualmente, il diciottenne si trova ricoverato presso la struttura sanitaria in prognosi riservata.

Rilievi e indagini delle forze dell’ordine

Per fare luce sulla dinamica dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia. I militari hanno effettuato i rilievi tecnici sul piano stradale per stabilire l’esatta traiettoria dei veicoli e individuare eventuali responsabilità a carico dei soggetti coinvolti.