Cilento

Incidente stradale a Vallo della Lucania: auto abbatte un albero in via Pinto

Incidente stradale in via Pinto a Vallo della Lucania: una Ford Focus abbatte un albero. Tre persone a bordo, nessun ferito. Rilievi della Polizia Municipale

Ernesto Rocco
Incidente Vallo della Lucania

Paura a Vallo della Lucania a causa di un sinistro stradale verificatosi lungo via Pinto. Una Ford Focus con a bordo tre anziani — due uomini e una donna — è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, terminando la propria corsa contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata.

Dinamica del sinistro e danni materiali

L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da causare l’abbattimento completo del fusto colpito e ingenti danni alla parte anteriore del veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente non ha visto il coinvolgimento di altre vetture. Fortunatamente non si registrano feriti tra gli occupanti dell’abitacolo.

L’intervento delle autorità e la gestione della viabilità

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Municipale di Vallo della Lucania, incaricati di effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Per la rimozione del mezzo incidentato, rimasto bloccato a margine della sede stradale, è stato richiesto l’intervento di un carroattrezzi.

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