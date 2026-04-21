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Riaperta Cilentana tra Futani e Massicelle: disagi ridotti al minimo durante i lavori

La Cilentana riapre tra Futani e Massicelle dopo i lavori per cedimenti stradali a Montano Antilia. Monitoraggio costante e lavori di pavimentazione anche a Vallo della Lucania.

Chiara Esposito

La circolazione stradale sulla Cilentana ha subito oggi una modifica a causa della chiusura programmata del tratto compreso tra gli svincoli di Futani e Massicelle. Il provvedimento, è stato attivo come da programma fino alle ore 17 ed è stato predisposto per consentire interventi urgenti di messa in sicurezza del piano viario. Nonostante l’inevitabile aumento del traffico sulle arterie secondarie, la giornata è trascorsa senza criticità estreme, sebbene si siano registrati rallentamenti fisiologici durante le ore di punta.

Le ragioni del provvedimento e l’intervento di Anas

La decisione di interdire il transito è scaturita da un progressivo cedimento del piano stradale nel territorio comunale di Montano Antilia. La situazione del manto ha raggiunto livelli di criticità tali da compromettere i requisiti minimi di sicurezza per gli automobilisti, spingendo i tecnici dell’Anas a intervenire tempestivamente per il ripristino della carreggiata.

La deviazione sui percorsi alternativi ha comportato un allungamento dei tempi di viaggio stimato mediamente in 45 minuti, con picchi superiori registrati per il trasporto pesante.

Cantieri aperti e manutenzione sull’intera arteria

Mentre si sono concluse nel pieno rispetto delle tempistiche le operazioni nel tratto meridionale, l’Anas prosegue il piano di manutenzione straordinaria che interessa diversi punti della principale via di collegamento tra il nord e il sud del Cilento. Attualmente, oltre al cantiere di Montano Antilia, sono attivi interventi per il rifacimento della pavimentazione nel segmento stradale situato tra Omignano e Vallo della Lucania.

L’obiettivo dell’ente gestore è garantire una percorribilità fluida e sicura sull’intero asse viario nelle prossime settimane.

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