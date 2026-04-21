Confesercenti Salerno, focus su turismo e territorio. Esposito confermato presidente

Confronto e visione per il futuro delle imprese, con un focus diretto sul difficile periodo affrontato durante il Covid ma anche attenzione ai prossimi ponti, festività e appuntamenti che vedranno protagonisti il nostro territorio.

La giornata

Si è svolta questa mattina, presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno, la terza assemblea elettiva di Confesercenti Salerno, un passaggio fondamentale per definire le linee strategiche dell’Associazione nei prossimi anni, in un contesto economico che richiede coesione, rappresentanza forte e capacità di innovazione.

Focus su turismo e territorio

L’appuntamento ha riunito dirigenti, imprenditori, rappresentanti istituzionali e stakeholder del territorio, confermando il ruolo di Confesercenti come punto di riferimento per il commercio, il turismo, i servizi e le PMI della provincia di Salerno. Nel corso dell’incontro, incentrato su servizi, turismo, commercio e servizi, e più in generale sul rilancio dell’economia, si è anche votato per l’elezione del Presidente Provinciale. Raffaele Esposito è stato riconfermato alla guida dell’associazione degli imprenditori. “L’impegno continua”, le parole del presidente provinciale.