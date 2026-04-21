Cronaca

Dodicenne cade dalla bici e rischia la vita: salvato dai chirurghi del “Curto” di Polla

Un dodicenne di Pertosa salvato all'ospedale di Polla dopo una caduta in bici. Operato d’urgenza per una lesione alla milza, il giovane è ora fuori pericolo

Erminio Cioffi
Bicicletta

Momenti di grande apprensione per un dodicenne di Pertosa, protagonista di un incidente avvenuto nella giornata di ieri mentre era in sella alla sua bicicletta. Inizialmente, la dinamica non aveva destato particolare preoccupazione: dopo la caduta, il ragazzo non lamentava dolori intensi né segnali evidenti che potessero far presagire conseguenze gravi. Tuttavia, la situazione è drasticamente cambiata con il passare delle ore.

Il peggioramento e la corsa in ospedale

Questa mattina il giovane ha iniziato ad avvertire dolori addominali sempre più acuti, spingendo la madre a richiedere l’intervento dei medici presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. La tempestività della donna è stata fondamentale, poiché il quadro clinico stava precipitando rapidamente a causa di un’emorragia interna silente.

L’intervento d’urgenza al “Luigi Curto”

I medici del presidio valdianese hanno compreso immediatamente la gravità della situazione: gli esami diagnostici hanno rilevato una lesione alla milza, una condizione estremamente pericolosa per il rischio di shock emorragico. L’equipe medica ha quindi disposto un intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione, durata diverse ore, si è conclusa positivamente, permettendo di stabilizzare il ragazzo e salvargli la vita. Il dodicenne si trova ora sotto stretta osservazione medica.

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