Cilento

25 Aprile ad Agropoli: l’ANPI celebra la Liberazione tra memoria, diritti e musica

Scopri il programma dell'ANPI ad Agropoli per il 25 Aprile alla Fornace: dibattiti sull'80° del voto alle donne, incontro con Luigi De Magistris e musica live

Redazione Infocilento
Fornace Agropoli

La sezione territoriale dell’ANPI di Agropoli promuove la celebrazione del 25 Aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo, con un fitto programma di iniziative previste alla Fornace di Agropoli. Gli eventi si rivolgono a tutte le generazioni e intendono celebrare i valori della Resistenza quale atto fondativo della Repubblica italiana. Un programma diffuso che vuole incoraggiare la riflessione sulla ritrovata democrazia, riconquistata grazie al sacrificio di tanti giovani contro la tirannide nazifascista.

Ottant’anni di voto alle donne: un dibattito sul presente

Ricade quest’anno l’80° anniversario del diritto di voto alle donne. La ricorrenza sarà ricordata per riflettere sul presente in un dibattito alle ore 17:30 con: Anna Cavaliere (Filosofia del diritto, Università di Salerno), Costanza Greco (Spazio Donna Salerno), Ornella Milano (Presidente ANPI Agropoli – SPI CGIL Salerno) e Ludovica Stabile (Studentessa del Liceo scientifico “A. Gatto” di Agropoli). Modera l’incontro Olimpia Vano (Donne in Nero Cilento, già Senatrice della Repubblica).

Cinema e Costituzione: gli ospiti della serata

Alle ore 19:00 seguirà la proiezione del docufilm “Storie delle Resistenze – 80 Anni di Libertà” di Isabella Insolvibile. Successivamente, alle ore 20:00, si terrà l’incontro dal titolo “La Costituzione Italiana: Bella e impossibile”, che vedrà la partecipazione di Luigi De Magistris, già Sindaco di Napoli e magistrato.

Mostre e musica: la Resistenza continua alla Fornace

Dalle ore 21:00 la serata proseguirà con il concerto live dei Sagaiety e il Brigata dj set. L’evento ospiterà al suo interno la mostra nazionale sulle Madri Costituenti “Libere e sovrane: Le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione”, un’esposizione che verrà in seguito trasferita presso i locali del Liceo scientifico “A. Gatto” di Agropoli.

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