Infermieri di Pronto Soccorso tra distress morale e crisi etica: il grido d’allarme del Nursing Up

Il sistema sanitario nazionale non sta solo affrontando una carenza di organico; sta assistendo a un crollo emotivo e valoriale senza precedenti tra i suoi professionisti. Secondo le più recenti evidenze scientifiche internazionali del biennio 2025-2026, gli infermieri impegnati nei Pronto Soccorso e nelle aree di emergenza-urgenza sono intrappolati in una condizione definita distress morale. Non si tratta più soltanto di stanchezza fisica o di stipendi inadeguati al costo della vita, ma di una sofferenza profonda che nasce dall’essere costretti a operare contro la propria coscienza e i propri valori deontologici.
I numeri della sofferenza: dal distress morale alla depressione
I dati raccolti dal sindacato Nursing Up e tratti da studi autorevoli come quello della Johns Hopkins University pubblicato su PubMed Central, rivelano che il 71% degli infermieri di Pronto Soccorso vive un frequente distress morale. Questa tensione non deriva dal semplice carico di lavoro, ma dal divario incolmabile tra la cura che si vorrebbe prestare e quella che le condizioni strutturali permettono di offrire.
In Italia, questo fenomeno è esasperato dalla cronica mancanza di spazi e risorse. Antonio De Palma, Presidente del Nursing Up, è categorico:
«In Italia questo stato d’animo è alimentato dalla cosiddetta “medicina di corridoio”. L’infermiere troppo spesso prova un senso di colpa paralizzante perché non può garantire sufficiente privacy e dignità ai pazienti. Barelle ammassate nei corridoi dei pronto soccorso, spazi di cura insufficienti e inadeguati per ogni singolo soggetto e tempi assistenziali compressi. In queste condizioni si supera di fatto anche quel limite operativo indicato da studi internazionali come RN4CAST, che individuano soglie critiche di carico assistenziale per professionista. È qui che il fenomeno del distress morale diventa senso di colpa professionale e si trasforma in sofferenza clinica».
Le conseguenze sulla salute mentale sono allarmanti: secondo la Harvard Medical School, la depressione clinica colpisce ormai il 32% del personale sanitario, un dato che evidenzia come il disagio professionale sia diventato una vera e propria patologia diffusa.
L’esaurimento della compassione e lo scudo dell’apatia
Un altro fronte critico è rappresentato dalla Compassion Fatigue. Ricerche condotte dal National Institutes of Health (NIH) in collaborazione con l’Università di Yale mostrano che il 60% degli infermieri di area critica ha raggiunto livelli di allerta, con quasi il 40% che manifesta forme severe di apatia professionale.
Questo distacco, sottolinea De Palma, è spesso una strategia di sopravvivenza:
«È uno scudo protettivo. L’infermiere si isola emotivamente per non essere travolto dal dolore dei pazienti. È una forma di alienazione».
A questo si aggiunge la cosiddetta Grieving Etiquette, documentata dal King’s College London, ovvero l’obbligo di reprimere le proprie emozioni per mantenere il controllo durante eventi traumatici come decessi o rianimazioni, uno sforzo psicologico immenso che rimane invisibile alle direzioni aziendali.
Il caso Italia e l’impatto sulla sicurezza delle cure
Il rapporto OMS Europa MeND 2025 colloca l’Italia tra i paesi con i livelli di resilienza più bassi: il 59% degli infermieri dichiara di essere privo di energia vitale. Questo crollo sistemico ha ripercussioni dirette sulla qualità dell’assistenza. Il distress morale è infatti associato a un aumento del rischio di errori clinici fino al 23% e a una riduzione della qualità delle cure superiore al 30%.
La situazione sta portando a una fuga di massa: gli studi dell’Erasmus University di Rotterdam indicano che quasi la metà degli operatori (tra il 41% e il 49%) intende lasciare il proprio incarico entro un anno. Come evidenziato da testate scientifiche come The Lancet e dal Karolinska Institutet, il problema ha ormai una natura strutturale.
«Non siamo di fronte a fragilità personali – sottolinea De Palma – ma a un sistema che espone i professionisti a un carico etico e psicologico insostenibile. Quando chi cura è SEMPRE PIU’ costretto a lavorare contro i propri valori, il problema non è più sanitario: è organizzativo e strutturale».
Le proposte per una riforma necessaria
Per fronteggiare l’emergenza, il Nursing Up propone interventi urgenti che vadano oltre la sfera economica:
- Supporto psicologico obbligatorio attraverso protocolli di debriefing dopo eventi traumatici.
- Indicatori di benessere etico per valutare l’operato dei direttori generali.
- Standard di dignità professionale per eliminare definitivamente la “medicina di corridoio”.
- Riconoscimento contrattuale della gravosità psicologica del lavoro emotivo nelle aree critiche.
L’allarme finale di De Palma fotografa una realtà che necessita di risposte immediate:
«L’infermiere di Pronto Soccorso e delle aree di emergenza oggi si sente un ingranaggio in una macchina rotta. L’empatia è diventata un peso».