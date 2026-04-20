Infermieri di Pronto Soccorso tra distress morale e crisi etica: il grido d’allarme del Nursing Up

Il sistema sanitario nazionale non sta solo affrontando una carenza di organico; sta assistendo a un crollo emotivo e valoriale senza precedenti tra i suoi professionisti. Secondo le più recenti evidenze scientifiche internazionali del biennio 2025-2026, gli infermieri impegnati nei Pronto Soccorso e nelle aree di emergenza-urgenza sono intrappolati in una condizione definita distress morale. Non si tratta più soltanto di stanchezza fisica o di stipendi inadeguati al costo della vita, ma di una sofferenza profonda che nasce dall’essere costretti a operare contro la propria coscienza e i propri valori deontologici.

I numeri della sofferenza: dal distress morale alla depressione

I dati raccolti dal sindacato Nursing Up e tratti da studi autorevoli come quello della Johns Hopkins University pubblicato su PubMed Central, rivelano che il 71% degli infermieri di Pronto Soccorso vive un frequente distress morale. Questa tensione non deriva dal semplice carico di lavoro, ma dal divario incolmabile tra la cura che si vorrebbe prestare e quella che le condizioni strutturali permettono di offrire.

In Italia, questo fenomeno è esasperato dalla cronica mancanza di spazi e risorse. Antonio De Palma, Presidente del Nursing Up, è categorico:

«In Italia questo stato d’animo è alimentato dalla cosiddetta “medicina di corridoio”. L’infermiere troppo spesso prova un senso di colpa paralizzante perché non può garantire sufficiente privacy e dignità ai pazienti. Barelle ammassate nei corridoi dei pronto soccorso, spazi di cura insufficienti e inadeguati per ogni singolo soggetto e tempi assistenziali compressi. In queste condizioni si supera di fatto anche quel limite operativo indicato da studi internazionali come RN4CAST, che individuano soglie critiche di carico assistenziale per professionista. È qui che il fenomeno del distress morale diventa senso di colpa professionale e si trasforma in sofferenza clinica».

Le conseguenze sulla salute mentale sono allarmanti: secondo la Harvard Medical School, la depressione clinica colpisce ormai il 32% del personale sanitario, un dato che evidenzia come il disagio professionale sia diventato una vera e propria patologia diffusa.

L’esaurimento della compassione e lo scudo dell’apatia

Un altro fronte critico è rappresentato dalla Compassion Fatigue. Ricerche condotte dal National Institutes of Health (NIH) in collaborazione con l’Università di Yale mostrano che il 60% degli infermieri di area critica ha raggiunto livelli di allerta, con quasi il 40% che manifesta forme severe di apatia professionale.

Questo distacco, sottolinea De Palma, è spesso una strategia di sopravvivenza:

«È uno scudo protettivo. L’infermiere si isola emotivamente per non essere travolto dal dolore dei pazienti. È una forma di alienazione».

A questo si aggiunge la cosiddetta Grieving Etiquette, documentata dal King’s College London, ovvero l’obbligo di reprimere le proprie emozioni per mantenere il controllo durante eventi traumatici come decessi o rianimazioni, uno sforzo psicologico immenso che rimane invisibile alle direzioni aziendali.

Il caso Italia e l’impatto sulla sicurezza delle cure

Il rapporto OMS Europa MeND 2025 colloca l’Italia tra i paesi con i livelli di resilienza più bassi: il 59% degli infermieri dichiara di essere privo di energia vitale. Questo crollo sistemico ha ripercussioni dirette sulla qualità dell’assistenza. Il distress morale è infatti associato a un aumento del rischio di errori clinici fino al 23% e a una riduzione della qualità delle cure superiore al 30%.

La situazione sta portando a una fuga di massa: gli studi dell’Erasmus University di Rotterdam indicano che quasi la metà degli operatori (tra il 41% e il 49%) intende lasciare il proprio incarico entro un anno. Come evidenziato da testate scientifiche come The Lancet e dal Karolinska Institutet, il problema ha ormai una natura strutturale.

«Non siamo di fronte a fragilità personali – sottolinea De Palma – ma a un sistema che espone i professionisti a un carico etico e psicologico insostenibile. Quando chi cura è SEMPRE PIU’ costretto a lavorare contro i propri valori, il problema non è più sanitario: è organizzativo e strutturale».

Le proposte per una riforma necessaria

Per fronteggiare l’emergenza, il Nursing Up propone interventi urgenti che vadano oltre la sfera economica:

Supporto psicologico obbligatorio attraverso protocolli di debriefing dopo eventi traumatici.

attraverso protocolli di debriefing dopo eventi traumatici. Indicatori di benessere etico per valutare l’operato dei direttori generali.

per valutare l’operato dei direttori generali. Standard di dignità professionale per eliminare definitivamente la “medicina di corridoio”.

per eliminare definitivamente la “medicina di corridoio”. Riconoscimento contrattuale della gravosità psicologica del lavoro emotivo nelle aree critiche.

L’allarme finale di De Palma fotografa una realtà che necessita di risposte immediate: