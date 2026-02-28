Campionati Provinciali

Calcio: il punto sulle cilentane dalla serie D alla Promozione

Dalla Serie D alla Promozione, passando per l’Eccellenza, si preannuncia un weekend ricco di sfide decisive per le squadre cilentane, impegnate tra obiettivi playoff, salvezza e sogni di promozione

Alessandro Pippa

Dalla Serie D alla Promozione, passando per l’Eccellenza, si preannuncia un weekend ricco di sfide decisive per le squadre cilentane, impegnate tra obiettivi playoff, salvezza e sogni di promozione.

Le sfide in serie D

Partendo dalla Serie D, riflettori puntati sulla Gelbison, che affronterà la Vigor Lamezia a un girone di distanza dall’arrivo in panchina di Massimo Agovino. Da quel momento, in casa rossoblù è cambiato tutto: quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque gare hanno rilanciato con forza le ambizioni playoff dei cilentani. Numeri identici anche per i calabresi, segno di una sfida che si preannuncia equilibrata e combattuta. La Gelbison, inoltre, cercherà di invertire il trend che finora l’ha vista più efficace in trasferta che tra le mura amiche.

Eccellenza

In Eccellenza, la Polisportiva Santa Maria va a caccia di punti salvezza nel delicato confronto casalingo del “Carrano” contro l’Agerola, formazione in grande forma e attualmente quarta in classifica. Un impegno complesso per gli uomini di mister Condemi, determinati però a conquistare l’intera posta in palio. Sempre nel massimo campionato regionale, l’Ebolitana farà visita all’Angri con l’obiettivo di proseguire il serrato duello al vertice con l’Apice fino al termine della stagione. A osservare con interesse c’è la Battipagliese, pronta ad approfittare di eventuali passi falsi per accorciare le distanze dalla vetta e riscattare l’ultimo ko interno.

Le zebrette saranno ospiti della Pro Sangiorgese, squadra in piena lotta per la permanenza in categoria e decisa a vendere cara la pelle.

Promozione

Infine, in Promozione, l’Agropoli ospiterà al “Vaudano” lo Sporting Pontecagnano, formazione impegnata nella zona bassa della classifica. Per gli uomini di mister Turco l’imperativo è uno solo: vincere per continuare a inseguire il sogno della promozione diretta in Eccellenza. Un fine settimana che si annuncia dunque determinante, con le cilentane pronte a giocarsi una fetta importante del proprio destino stagionale.

