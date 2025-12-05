Sapri: È partito il nuovo campionato di Baskin E.I.S.I

A cura di Maria Emilia Cobucci
Golfo di Policastro, Baskin

Ha preso il via la stagione 2025/2026 di Baskin, che già dallo scorso anno vede impegnata la squadra del Golfo di Policastro. E dopo una trasferta dal sapore amaro, la prima partita disputata in casa contro il Baskininsieme Napoli ha visto la vittoria dei giovani del Golfo, che con grande entusiasmo e spirito di squadra ogni settimana affrontano tutte le importenti sfide che li attendono.

“Il nostro primo obiettivo è quello di divertirci sempre e rendere felici tutti questi ragazzi – ha affermato Luca Pisani giocatore del Golfo di Policastro Baskin – Inoltre cerchiamo sempre di giocare al meglio per divertirci ma anche per portare a casa la vittoria. Tutto questo sempre all’insegna dell’unione del gruppo: tra di noi non c’è mai rivalità. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e vogliamo far conoscere questo sport sempre di più. A tal proposito inviato tutti ad avvicinarsi al Baskin per ammirare la nobiltà di questo sport”.

