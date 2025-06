Salerno, prorogato di un anno l’accordo tra ASL e associazioni per il servizio 118: continuità garantita

Una notizia rassicurante per il territorio salernitano: è stata prorogata di un anno la convenzione che lega l’ASL Salerno alle associazioni di volontariato che gestiscono il servizio di emergenza-urgenza 118. L’accordo, siglato originariamente nel 2022, era in scadenza e il suo rinnovo garantisce la continuità di un servizio vitale per la salute dei cittadini.

Dettagli del provvedimento

Il provvedimento, frutto di un intenso lavoro tra l’ASL e le realtà associative, riguarda quattro lotti specifici che coprono un’ampia area della provincia: Salerno, Battipaglia, Picentini e la Costiera. Questa proroga si inserisce in un contesto più ampio di gestione dei servizi di emergenza, spesso caratterizzato da sfide burocratiche e finanziarie. Come si legge nell’articolo originale, “L’ASL ha prolungato di un anno l’accordo siglato nel 2022 per quattro lotti l’assistenza ancora garantita a Salerno, Battipaglia, Picentini e in Costiera”. Questa decisione è stata presa in via eccezionale, in attesa della definizione di un nuovo bando, il cui iter è in fase di completamento.

Soddisfazione delle associazioni

Le associazioni coinvolte, tra cui spiccano nomi come la Croce Rossa Italiana, la Vadese Croce Battipaglia e Soccorso Amico, hanno espresso soddisfazione per la proroga, che permette loro di continuare a operare con maggiore serenità e programmazione. “Il percorso per la definizione di un nuovo bando è in dirittura d’arrivo”, si legge nell’articolo, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel garantire la stabilità del servizio.

L’Importanza del servizio 118

Il servizio 118 rappresenta una colonna portante del sistema sanitario locale, con un volume di interventi che richiede una macchina organizzativa complessa ed efficiente. La presenza capillare delle ambulanze e del personale di bordo, come evidenziato nell’articolo, è fondamentale per “garantire la tempestività dei soccorsi”. In attesa del bando definitivo, la proroga odierna scongiura qualsiasi interruzione del servizio, assicurando ai cittadini della provincia di Salerno la continuità nell’accesso all’assistenza sanitaria di emergenza. Un passo importante per la tutela della salute pubblica e la valorizzazione del prezioso operato del volontariato.