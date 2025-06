Asl Salerno, doppia donazione multiorgano all’Umberto I di Nocera Inferiore

Nella scorsa settimana, nel presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore è stata eseguita una doppia donazione di organi in un breve lasso di tempo.

Alla prima donazione multiorgano da parte di una donna di 54 anni è seguita, il giorno successivo, un’ulteriore donazione multipla di organi, stavolta da parte di un uomo di 66 anni.

Le donazioni

Le donazioni hanno permesso l’intervento nei riguardi di pazienti tra le zone di Padova, Roma, Napoli e Salerno, regalando nuove speranze di vita a chi era in attesa di trapianto.

Questi due atti, a poche ore di distanza, testimoniano ancora una volta l’impegno che l’ASL Salerno mette in campo, su tutta la provincia di Salerno, nel sensibilizzare la popolazione alla donazione di organi.

Grande umanità da parte delle famiglie dei donatori, a cui va il sentito ringraziamento dell’intera Asl.

Nel caso specifico, sulla zona dell’agro sarnese-nocerino, la rete ospedaliera attraverso la Direttrice del DEA Rosalba Santarpia e il direttore della UOC di Rianimazione e Terapia Intensiva Domenico Carbone, oltre il coordinatore locale del DEA Massimo Petrosino, è impegnata nel promuovere e concretizzare la donazione di organi e tessuti.

L’Asl di Salerno

A tal fine l’Azienda della provincia di Salerno mette a disposizione, per chi non avesse dichiarato la sua volontà a tal proposito durante il rilascio della carta di identità, gli “Sportelli Amico Trapianti” diffusi in tutti i distretti per la richiesta del modulo necessario al consenso alla donazione.