Salernitana, missione riscatto: Faggiano punta Coda mentre Raffaele prepara la sfida al Cosenza

La sessione invernale di calciomercato sta accendendo le speranze della tifoseria granata. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e il nome che circola con maggiore insistenza nelle ultime ore è quello di un grande ex: Massimo Coda. Per l’attaccante della Sampdoria sarebbe pronto un contratto a lungo termine, un segnale chiaro della volontà della società di investire su profili di esperienza e rendimento garantito per risalire la china.

Non solo entrate, però. Il DS sta gestendo anche diverse situazioni in uscita e monitorando profili tra gli svincolati, come Aramu, per dare a mister Giuseppe Raffaele maggiori opzioni tattiche. Restano caldi i contatti per rinforzare la difesa, con un sondaggio effettuato per l’esperto Caldirola, mentre sono sfumate le piste che portavano a Galuppini e Squizzato, accasatisi rispettivamente ad Ascoli ed Entella.

Notiziario dal Mary Rosy: verso il posticipo con il Cosenza

Dopo il passo falso di Siracusa, la Salernitana ha ripreso la preparazione al centro sportivo Mary Rosy con un obiettivo preciso: i tre punti nel match di lunedì 12 gennaio contro il Cosenza. La squadra sta lavorando intensamente per ritrovare solidità difensiva e lucidità sotto porta.

Dall’infermeria arrivano informazioni contrastanti. Buone notizie per Armando Anastasio, che è tornato stabilmente in gruppo ed è candidato per una maglia da titolare sulla fascia. Restano invece da valutare le condizioni di Roberto Inglese, che continua a svolgere terapie, e di Eddy Cabianca, ancora impegnato in un lavoro differenziato. Lo staff medico monitora anche Vladimir Golemic e Gianluca Longobardi, reduci da un attacco influenzale che li ha costretti al riposo precauzionale nelle ultime sedute.

Clima Arechi: l’arbitro della sfida

La Lega Pro ha ufficializzato che a dirigere l’incontro di lunedì sera allo stadio Arechi sarà il signor Alberto Poli della sezione di Verona. In un clima che si preannuncia caldo nonostante il periodo invernale, la squadra cercherà di sfruttare il fattore campo per iniziare il 2026 casalingo con il piede giusto e rispondere alle critiche dopo l’ultima sconfitta esterna.