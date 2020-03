E’ arrivata inesorabile, tramite la pagina Facebook di Gianluca di Marzio, la risposta di Massimo Coda, attaccante in forza al Benevento, chiamato in causa da Daniele Sciaudone, ex compagno di squadra di Coda ai tempi della Salernitana.

Sunday night… da brividi alla “GdM Arena”… scontro al vertice tra Benevento Calcio e FC Crotone! ⚽️🤛🏟Massimo Coda è già in campo per il riscaldamento pre-partita… l’attesa è tangibile, cara Lega B siamo pronti? Publiée par Gianluca Di Marzio sur Dimanche 15 mars 2020

Il calciatore del Cosenza, infatti, aveva invitato, dal salotto di casa sua, il centravanti dei sanniti, a mostrarsi, in maniera simpatica, dopo averlo nominato nel challenge “uniti ma distanti per riabbracciarci presto“.