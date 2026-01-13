Salernitana, la Curva Sud perde la pazienza: fischi all’Arechi e contestazione a Iervolino

Il triplice fischio di Salernitana-Cosenza ha sancito molto più di un semplice pareggio a reti bianche. Lo scialbo 0-0 maturato sul prato dell’Arechi ha innescato una contestazione civile ma decisa, segno tangibile di una piazza che vede sfumare le ambizioni della vigilia.

Dopo una partenza sprint che aveva illuso l’ambiente, la squadra sembra essere entrata in una spirale di mediocrità, confermata dall’incapacità di reagire alla pesante sconfitta subita sette giorni prima sul campo del Siracusa.

Il faccia a faccia sotto la curva

Al termine della gara, l’intera squadra e l’allenatore si sono diretti sotto la Curva Sud Siberiano, cuore pulsante del tifo granata. Ad accoglierli non sono stati i consueti cori d’incitamento, ma una pioggia di fischi sonori. Gli ultras hanno chiesto a gran voce maggiore determinazione, esortando i calciatori a “tirare fuori gli attributi” in un momento cruciale della stagione. La sensazione è che il bonus di fiducia concesso al gruppo si sia esaurito insieme alla spinta propulsiva delle prime giornate.

Mirino puntato sulla proprietà

La protesta non ha risparmiato i vertici societari. Nel mirino dei sostenitori è finito direttamente il patron Danilo Iervolino, destinatario di cori che sollecitano nuovi investimenti sul mercato.

La richiesta della piazza è chiara: “Caccia i milioni”. I tifosi pretendono rinforzi di categoria per colmare il gap tecnico e caratteriale emerso nelle ultime uscite, con l’obiettivo di non rassegnarsi a un campionato di metà classifica.

Il distacco dalle grandi

La classifica inizia a farsi preoccupante in ottica promozione. Il Benevento e il Catania, attuali battistrada del girone, hanno già scavato un solco di sei punti sui granata. Senza un cambio di rotta immediato, sia in termini di gioco che di investimenti societari, il rischio è che la stagione possa scivolare verso un anonimato difficile da accettare per una piazza calorosa come quella di Salerno.

Il mercato di riparazione diventa ora l’ultima spiaggia per raddrizzare una rotta che ha preso una piega pericolosa.