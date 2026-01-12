Salernitana-Cosenza finisce a reti bianche: i granata falliscono un rigore con Ferrari

La Salernitana rimedia uno zero a zero con il Cosenza. Il risultato maturato all’Arechi scontenta i sogni di rincorsa di entrambe le compagini.

La Salernitana ora è a -6 dalla vetta.

Uno zero a zero “bugiardo”

Il tabellino fermo sullo zero a zero racconta male un match intenso e intervallato da diverse occasioni da ambo me parti.

Entrambe le squadre, infatti, necessitavano dei tre punti, e hanno prodotto una buona mole di gioco, pur presentandosi al monday night con formazioni pesantemente rimaneggiate per le numerose assenze,

Gli uomini di Raffaele hanno avuto le solite incertezze in difesa, concedendo più di un’occasione (il palo di Kuan la più clamorosa).

Tuttavia, questa volta a tradire è stato il reparto offensivo, Ferrari su tutti. Il centravanti ha fatto i movimenti giusti, ma si è perso quando c’era da far male.

Eroe di giornata il portiere Vettorel, capace di neutralizzare e bloccare un rigore calciato proprio dal “Loco”.

Primo tempo

Partita subito vivissima con azioni da una parte e dall’altra. Fa un po’ meglio il Cosenza in avvio grazie ad azioni repentine e verticali.

La difesa di Raffaele è pesantemente rimaneggiata, causa infortuni, e si vede al minuto tredici, quando Garritano scappa via e mette in rete. Ma è tutto da rifare per offside.

Passano una decina di minuti e Achik suona la carica per i suoi involandosi in contropiede e sollecitando i riflessi del portiere avversario.

Al 43’, il fantasista marocchino inventa ancora. Filtrante per Ferrari, steso proprio davanti alla porta da una trattenuta di Caporale: ammonizione e penalty. Dagli undici metri, dopo un lunghissimo FVS, va lo stesso Ferrari, che si fa ipnotizzare da Vettorel. Pessima la conclusione del “Loco”.

Il secondo tempo

Gioco più spezzettato a inizio ripresa. La prima occasione arriva dopo cinque minuti, ma Achik la cestina sbucciando.

Seguono minuti con poche emozioni, eccettuata una

conclusione fuori di Ferrari.

L’occasionissima arriva al 64’ sul fronte opposto ed è per Kouan, che incrocia benissimo, ma il palo salva Donnarumma.

La Salernitana paga il proprio credito con la fortuna al 75’, quando Matino va a botta sicura, ma trova il compagno di squadra Berra a respingere. La sfera sarebbe probabilmente finita in rete.

Nel finale, la Salernitana cerca il forcing. Le idee, però, sono annebbiate dalla stanchezza, dunque il tabellino non si muove: è 0 a 0.