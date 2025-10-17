Promozione – Sesta giornata: Agropoli per tornare al successo, Calpazio a caccia di punti salvezza. Riposa la Poseidon

Nel sesto turno del campionato di Promozione – Girone D, riflettori puntati sull’Agropoli che sabato alle ore 15:00 ospiterà il Città di Gragnano allo Stadio “Raffaele Guariglia”. I delfini, reduci dal pareggio in trasferta contro l’Atletico Pagani, vogliono ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico.

La squadra

In settimana si è registrato un cambiamento nella rosa: l’attaccante Vitelli ha salutato la squadra, mentre è stato ufficializzato l’arrivo del centrocampista Montemarani, già a disposizione di mister Turco per il match del weekend.

Situazione delicata in casa Calpazio, che riceverà lo Sporting Pontecagnano al “Tenente Vaudano” in una sfida dal forte sapore di scontro salvezza. I granata sono chiamati a reagire dopo la sconfitta contro il Faiano, e proveranno a conquistare punti pesanti per risalire in classifica.

Turno di riposo invece per la Poseidon, che osserverà una pausa forzata in attesa del settimo turno.

Un fine settimana che potrebbe dare segnali importanti nella corsa ai vertici e nella lotta per la permanenza nel campionato.