Prima Categoria Girone H, arrivano i verdetti: il punto

Arrivano i verdetti in prima categoria Girone H. La Poseidon supera 2-0 l’Atletico Pisciotta, grazie alle reti di Santese e Sabatino, guadagnandosi il primo posto in classica e il conseguente salto di Categoria, ne approfitta l’Atletico Agropoli Cilento che di misura batte il Real Bellizzi balzando al secondo posto in classifica, adesso la squadra Agropolese avrà a disposizione due risultati su tre, nonché il terreno di gioco a favore, nella finale play-off contro il Pisciotta.

Retrocede la Polisportiva Marina, decisiva la sconfitta con la Pixous, mentre i play-out saranno Real Palomonte Real Bellizzi e Pro Sala Faraone, con Real Palomonte e Pro Sala che avranno a disposizione due risultati su tre, oltre a disputare lo spareggio sul proprio terreno di gioco.

Risultati

Club Serre – Atl Battipaglia 3-0

Pixous – Pol Marina 4-1

Poseidon – Atl Pisciotta 2-0

Pro Sala – Faraone 2-1

Real Bellizzi – Atl Agropoli 0-1

Real Palomonte – Stella Cioffi 2-1

Sp Palomonte – Real Carillia 7-2

Classifica

Poseidon 67

Atl Agropoli Cilento 65

Atl Pisciotta 64

Atl Battipaglia 43

Pixous 43

Sp Palomonte 36

Stella Cioffi 31

Real Carillia 27

Club Serre 27

Real Palomonte 23

Pro Sala 22

Faraone 21

Real Bellizzi 21

Pol Marina 18