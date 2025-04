Prima Categoria: in tre per il salto in Promozione a 90′ dal gong finale | VIDEO

Tutto in 90′, o quasi, in torneo con un finale da scrivere che si infiamma proprio sui titoli di coda.

In testa al campionato tre squadre in due punti con le prime due appaiate, chiamate allo scontro diretto, ed una terza pronta ad approfittare di eventuali passi falsi.

Sembra un copione di un film, è semplicemente il girone H di Prima Categoria campano. Poseidon e Atletico Pisciotta comandano il raggruppamento regionale con 64 punti a testa, le due squadre saranno una opposta all’altra domenica alle ore 16:00 al ‘Mario Vecchio’ di Capaccio Scalo per una sorta di finale che vale una stagione.

L’undici di mister Dario Petraglia attenderà quello guidato da Michele Armida, in una sfida che si attende vibrante. Chi vince balza in Promozione, chi perde rischia di scivolare al terzo posto. A -2 dalle battistrada, infatti, c’è l’Atletico Agropoli, allenato da Gaetano Voza, che sarà di scena sul campo del Real Bellizzi, formazione che rischia di chiudere in zona play-out.

Finale di campionato da vivere fino all’ultimo respiro soprattutto in caso di pareggio duraturo nei 90′ tra Atletico Pisciotta e Poseidon. Con un successo dell’Atletico Agropoli arrivo in comitiva a 65 punti: i pestani, padroni di casa virtuali di questo triangolare che vale la promozione, non potrebbero gioire davanti al pubblico amico ma scivolerebbero addirittura, causa classifica avulsa, al terzo posto. A giocarsi il salto di categoria sarebbero, infatti, in uno spareggio a campo neutro gli undici di Pisciotta e di Agropoli. Situazione simile in caso di pareggio tra Poseidon ed Atletico Pisciotta con una non vittoria dell’Agropoli, che porterebbe ad un replay della sfida di domenica al ‘Mario Vecchio’, da giocare sempre in campo neutro, con estromissione degli agropolesi. Finale intricato, quindi da seguire sino al triplice fischio.