Ponte del 2 giugno, prove d’estate: provincia di Salerno presa d’assalto dai turisti. Boom di presenze in Cilento

Prime prove d’estate in Provincia di Salerno e nel Cilento. Ad Agropoli e Capaccio Paestum, dopo il ponte di Pasqua, si sono registrati buoni numeri sul fronte turistico. Rispetto ad aprile, però, si è trattato di un turismo più di prossimità con vacanzieri provenienti da altre zone della regione che hanno scelto le località costiere per il mare.

Boom di presenze ad Agropoli e Capaccio

La spiaggia di Trentova, ad Agropoli, è stata quella maggiormente presa d’assalto dai bagnanti, buoni numeri si segnalano anche sul lungomare San Marco e su tutto il litorale capaccese. Nella città dei templi, complice l’accesso libero nella prima domenica del mese, buoni anche i dati degli scavi e del museo di Paestum.

Da Palinuro a Sapri, numeri record anche nel Golfo di Policastro

Stesso trend anche nelle località tuniche del Basso Cilento e del Golfo di Policastro. Da Sapri a Palinuro migliaia, infatti, sono stati i turisti che hanno deciso di trascorrere un paio di giorni di vacanza nelle principali mete turistiche del territorio. Complici le alte temperature e un clima praticamente estivo, tanti i turisti che si sono riversati lungo le meravigliose spiagge del Golfo di Policastro per un primo assaggio dell’Estate che ormai è alle porte.

Le mete più ambite

Tra le mete scelte dai vacanzieri, per un bagno all’insegna delle acque cristalline, anche l’Area Marina Protetta Costa degli Infrschi e della Masseta, oltre alle numerose spiagge che da Palinuro e Marina di Camerota arrivano fino a Sapri. Migliaia di presenze anche a Castellabate per un ponte del 2 giugno ricco di eventi e manifestazioni in sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni locali e non.

Un mix di eventi tra cultura, sport e tradizioni

Dalla festa del pescato di paranza, al primo polo fieristico movimento terra, ma anche tornei di pallanuoto e la corsa della Sirena. Un boom di turisti che sono arrivati da tutte le parti d’Italia e che hanno letteralmente invaso il borgo di Benvenuti al Sud per giornate di estate pura. Non solo bagni nelle acque cristalline e passeggiate tra i sentieri del Parco, anche i ristoranti e i locali della zona hanno registrato il tutto esaurito.