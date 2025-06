Castellabate: migliaia di presenze per la 14esima edizione della “Festa del pescato di paranza”

Si è conclusa con un successo straordinario la 14ª edizione della “Festa del Pescato di Paranza”, che si è svolta dal 30 maggio al 1° giugno nella splendida cornice di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate.

L’evento

Organizzata dal Circolo Nautico Punta Tresino con il supporto di Oleificio Zucchi, la manifestazione ha accolto migliaia di visitatori provenienti da tutto il Cilento e da diverse regioni d’Italia, trasformando il borgo marinaro in un vivace villaggio del gusto, della musica e dell’artigianato. L’iniziativa ha goduto del patrocinio morale della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Comune di Castellabate.

Protagonista assoluta, come sempre, è stata la frittura di paranza, preparata nella padella gigante di 26 metri messa a disposizione dalla Pro Loco di Camogli. Oltre 35 quintali di pescato – tra triglie, gamberi, occhialoni e totani – sono stati fritti con l’olio “Fritto Libero!” dell’Oleificio Zucchi, pensato per offrire una frittura leggera, croccante e dal ridotto impatto olfattivo, e serviti nei tre giorni della kermesse, accompagnati da un ricco menù di specialità tipiche. Grande apprezzamento anche per gli spaghetti con colatura di alici di Cetara, realizzati con la pasta Di Martino, per la pizza fritta cilentana, le trofie al pesto genovese, e altri piatti della tradizione come l’acquasale, ‘O pere e o’ musso con il polpo e i dolci cilentani preparati dall’Associazione Anziani Castellabate.

Tra tradizioni enogastronomiche, showcooking e laboratori didattici

Non sono mancati momenti di musica live, spettacoli, laboratori didattici e mercatini artigianali. Si è rinnovato anche quest’anno la tradizionale sfida ai fornelli con lo showcooking “Mare e Monti del Cilento”, a cura dei pescatori di Castellabate e dei casari del Gelbison, coordinati da Assunta Niglio, referente Slow Food Gelbison e ideatrice del format, che si sono messi ai fornelli per preparare piatti tipici e prodotti della tradizione cilentana. A presentare la serata è stato Enrico Nicoletta, mentre è stato il pubblico presente ad assaggiare i piatti proposti e a decretare il vincitore del contest.

Il programma musicale della Festa del Pescato di Paranza ha visto protagonisti i migliori talenti emergenti grazie al “Campania Festival – Concorso Nazionale Canoro”, diretto da Bruno Carbone, e numerosi ospiti speciali. L’intrattenimento è stato arricchito dal djset di venerdì 30 maggio, con il vocalista Luca Virno e il dj Markiller Mario Savastano. Gran finale domenica 1° giugno con i balli di gruppo, diretti da Antonio Ceccola, e la partecipazione straordinaria della maestra Anna Di Capua e della Passettini Family.

“Chiudiamo questa quattordicesima edizione con grande soddisfazione e con il cuore pieno di gratitudine. La straordinaria partecipazione, l’entusiasmo del pubblico e la collaborazione di tutti – volontari, istituzioni, aziende e partner – confermano che la Festa del Pescato di Paranza è molto più di un evento: è un patrimonio condiviso che racconta l’identità di Castellabate. Continueremo a lavorare con passione per far crescere questa manifestazione e per valorizzare, attraverso il cibo, il mare e la cultura, tutto ciò che rende speciale il nostro territorio” è stato il commento al termine della 14esima edizione di Giovanni Pisciottano, responsabile organizzativo del Circolo Nautico Punta Tresino.