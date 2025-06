Ponte 2 giugno, traffico in tilt nel Cilento e Golfo di Policastro. Code e disagi lungo le principali arterie

Weekend da bollino rosso lungo le principali arterie del Cilento e del Golfo di Policastro per il ponte del 2 Giugno. Disagi alla circolazione si sono registrati nella giornata di venerdì in particolare sulla SS18, a Capaccio Paestum, in direzione sud. Tanti i vacanzieri diretti verso le località costiere.

Traffico congestionato sulle principali arterie del Cilento e Golfo di Policastro

In queste ore traffico scorrevole ma nel pomeriggio si prevedono nuovi rallentamenti, in particolare lungo la Cilentana e la SS18, tra Agropoli e lo svincolo autostradale di Battipaglia. Stessa sorte è toccata alla strada statale 571 Bussentina. Dopo le problematiche segnalate al traffico veicolare nel weekend di Pasqua, con circa otto chilometri di coda, nuovi disagi e lunghe code si sono verificati anche nella giornata di Sabato. A determinare la congestione al traffico veicolare è l’impianto semaforico installato poco prima dello svincolo di Caselle in Pittari per i lavori lungo il viadotto Santelia II.

L’appello di Giampiero Nuzzo, sindaco di Caselle in Pittari

Una problematica attenzionata dal sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo. “Mi sento di chiedere scusa a tutti quegli automobilisti , soprattutto anziani , bambini e persone sofferenti , che anche oggi hanno patito disagi enormi ed indegni per un Paese civile – ha dichiarato Nuzzo – Lo faccio a nome dei responsabili del cantiere di Caselle in Pittari che, già avvisati ed allertati del disagio avuto nel fine settimana di Pasqua , non hanno provveduto ad adottare i provvedimenti necessari. Poiché è impensabile immaginare un’estate con questi disagi – ha poi aggiunto Nuzzo – chiedo urgentemente un incontro in Provincia con i responsabili Anas del cantiere , per mettere in atto tutto gli accorgimenti necessari al fine di evitare scene vergognose come quelle viste stamattina”.

I disagi

Sono stati diversi infine i chilometri di coda che nella serata di domenica hanno interessato la strada statale 18, nel tratto compreso tra le frazioni costiere di Villammare e Capitello. A causare una lunga fila di macchine, di circa sei chilometri, è l’impianto semaforico presente sul ponte Soranna, nella località di Capitello, installato per lavori di rifacimento e di messa in sicurezza.

Spazientiti gli automobilisti che si sono ritrovati imbottigliati in una lunga coda che iniziava al bivio di Villammare e terminava davanti al semaforo a Capitello. Una vera e propria odissea per tutti i turisti che avevano deciso di trascorrere una giornata di relax nel Golfo di Policastro e che al momento del rientro si sono imbattuto in una lunghissima coda, soprattutto in direzione Policastro Bussentino, dov’è presente l’imbocco della Bussentina e della Cilentana: le due principali arterie del Basso Cilento e del Golfo di Policastro.