Disagi e code sulla Bussentina, Nuzzo: “È vergognoso, urge incontro in Provincia”

È un weekend da bollino rosso per la strada statale 571 Bussentina. Dopo le problematiche segnalate al traffico veicolare nel weekend pasquale con circa 8 chilometri di coda, nuovi disagi e lunghe code si sono verificate anche nella giornata odierna.

Le criticità

A determinare la congestione al traffico veicolare è l’impianto semaforico installato poco prima dello svincolo di Caselle in Pittari per i lavori lungo il viadotto Santelia II. Una problematica attenzionata dal sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo.

“Mi sento di chiedere scusa a tutti quegli automobilisti, soprattutto anziani, bambini e persone sofferenti , che anche oggi hanno patito disagi enormi ed indegni per un Paese civile – ha dichiarato Nuzzo – Lo faccio a nome dei responsabili del cantiere di Caselle in Pittari che, già avvisati ed allertati del disagio avuto nel fine settimana di Pasqua, non hanno provveduto ad adottare i provvedimenti necessari, nonostante fosse facilmente prevedibile ciò che sarebbe successo in questo altro ponte lungo.

Lo faccio, altresì, anche a nome della Provincia che ancora non ha provveduto a ripristinare, come da promessa fatta, la strada provinciale ormai chiusa da anni e che doveva e deve rappresentare un percorso alternativo.

Le promesse non mantenute dalla Provincia

Nonostante le promesse fatte oltre un anno fa nell’incontro in Provincia alla presenza dei sindaci e dei vertici di Anas in cui si enunciava la fine dei lavori prima dell’estate, come da cronoprogramma, la fine dei suddetti lavori e’ ancora lunga”.

E ancora, “Poiché è impensabile immaginare un’estate con questi disagi, chiedo urgentemente un incontro in Provincia con i responsabili Anas del cantiere, per mettere in atto tutto gli accorgimenti necessari al fine di evitare scene vergognose come quelle viste stamattina”.