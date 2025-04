Controesodo, senso unico alternato e caos sulla Bussentina

Test negativo sulla strada statale 517 Bussentina: diversi i chilometri di coda che nel tardo pomeriggio di oggi, giorno di Pasquetta, hanno interessato l’importante arteria a causa dell’impianto semaforico installato lo scorso mese di Novembre.

I disagi

Si è trattato nello specifico del primo grande controesodo che da qui in avanti interesserà la Bussentina, l’arteria che collega il Golfo di Policastro al Vallo di Diano e all’autostrada A2 del Mediterraneo.

Centinaia le automobili incolonnate per circa 5 chilometri, e per diverso tempo, lungo la Statale a causa dei lavori partiti lo scorso mese di Novembre sul viadotto Sentelia II.



Una serie di interventi necessari per la messa in sicurezza del Viadotto e per i quali si è resa indispensabile la realizzazione di un bypass con annesso impianto semaforico.

Una problematica che riguarderà i turisti, ma anche gli abitanti del posto, per diversi mesi, e che genererà molti problemi al traffico veicolare soprattutto nrl periodo estivo. Quando il Basso Cilento diventa meta di miglia di turisti.