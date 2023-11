Poderia: iniziata ieri la Peregrinatio della reliquia del Beato Carlo Acutis

È iniziata ieri pomeriggio nel piccolo centro collinare di Poderia la Peregrinatio della reliquia del beato Carlo Acutis. Il giovane, genio del web e amante dello sport, scomparso a solo 15 anni a seguito di una leucemia fulminante, amava iniziare le sue giornate con la Santa Eucaristia considerata da Acutis “la strada che conduce a Cristo”. Sempre affianco ai poveri e ai senza tetto, ai quali donava pasti caldi e indumenti, il beato Acutis trasmetteva la sue fede e il suo sorriso a tutti coloro che lo conoscevano con la spontaneità che lo contraddistingueva.

Il legame con il Cilento

Legato profondamente al Cilento che spesso raggiungeva durante la stagione estiva, essendo la mamma Antonia Salzano originaria di Centola, la sua presenza ora sarà ancora più viva e vera grazie alla reliquia che nella giornata di ieri è giunta a Poderia. Dopo che lo scorso 12 Novembre una delegazione della Parrocchia Santa Maria Assunta di Poderia, accompagnata da Don Francesco Alpino, si era recata ad Assisi in Pellegrinaggio per ritirarla. Giunta nel piccolo centro collinare la reliquia, rappresentata da una ciocca di capelli, è stata trasportata in processione dai Parroci Don Emanuele Cammarano, Don Ivan Ciociano, da Padre Gabriele Marino e da numerosi fedeli presso la Chiesa Madre dell’Assunta per la celebrazione della santa Messa.

Il passaggio della Reliquia

Sarà proprio nella Chiesa Madre dell’Assunta che la reliquia resterà fino al 27 Novembre per poi riprendere la sua Peregrinatio alla volta di Celle di Bulgheria dove rimarrà fino al 30 dello stesso mese. Invece a partire dal 1° Dicembre e fino al 3, la Reliquia raggiungerà Roccagloriosa e a seguire Aquavena dove rimarrà fino al 6 Dicembre per poi fare rientro nella chiesa Santa Maria Assunta a Poderia dove verrà custodita e venerata.