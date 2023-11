Al via nel Cilento la Peregrinatio della reliquia del Beato Carlo Acutis

Inizierà il 24 novembre da Poderia frazione di Celle di Bulgheria la Peregrinatio della reliquia del Beato Carlo Acutis. Lo scorso 12 Novembre una delegazione della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Poderia, si era recata ad Assisi in pellegrinaggio per ritirare la reliquia del giovane beato, accompagnata da Don Fancesco Alpino delegato dal Parroco della parrocchia di Poderia Don Emanuele Cammarano come custode provvisorio della reliquia affidatagli ad Assisi dal postulatore della causa di canonizzazione del beato Carlo Acutis da portare alla parrocchia.

La Peregrinatio della Reliquia

La reliquia verrà messa in una reliquiario, previa apposizione del sigillo in cera da parte del cancelliere della Curia e consegnata alla parrocchia dell’Assunta di Poderia.

Da qui inizierà la peregrinatio della reliquia, a Poderia dal 24 novembre fino al 27, poi Celle di Bulgheria dal 28 al 30 novembre, Roccagloriosa dall’1 al 3 dicembre ed in fine ad Acquavena dal 4 al 6 dicembre. Infine farà rientro alla chiesa Santa Maria Assunta della Parrocchia di Poderia dove verrà custodita e venerata.