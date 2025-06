Piano di zona S9: avviso per le iscrizioni ai micro nidi dell’Ambito

Il Piano di Zona S9 ha pubblicato un avviso per la presentazione delle iscrizioni ai servizi di micro nido dell’Ambito per l’annualità 2025/26. Le sedi del nido attualmente operative sono ubicate presso Camerota, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Roccagloriosa, Rofrano, Torre Orsaia, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri.

I servizi

I Servizi di Micro-Nido dell’Ambito S9 sono rivolti a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi di età. Sono servizi educativi e sociali che garantiscono l’accoglienza e la cura dei bambini rispondendo alle esigenze primarie, favorendone la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. Il servizio è assicurato per 4 ore giornaliere, 5 giorni a settimana, per la durata di 9 mesi. Le date di apertura e il calendario scolastico saranno comunicati successivamente.

Possono beneficiare dei servizi i minori di età compresa tra i 12 e i 36 mesi residenti nei Comuni afferenti all’ambito Territoriale s9: Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati. Saranno ammessi ai servizi di Micro Nido, i minori che al 30 agosto 2025 abbiano già compiuto i dodici mesi di età e non abbiano superato i 36 mesi.

Come presentare domanda

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di iscrizione disponibile presso: Uffici Politiche Sociali dei Comuni dell’Ambito S09, Ufficio di Piano presso il Comune di Sapri; on line sul sito del Piano di Zona S09 www.pianodizonas9.it.

Il modulo dovrà essere presentato presso l’Ufficio protocollo del Comune in cui ha sede il Micro Nido che si vorrà far frequentare al proprio bambino, indirizzata al Responsabile dell’Ufficio di Piano, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12.00 del giorno 16.06.2025.