Sapri, nuovi servizi al micro nido “Ninna ó”: il punto con l’assessore Gerardina Madonna | VIDEO

Aumentare i servizi offerti dal micro nido comunale “Ninna ó” di Sapri per rendere la struttura sempre più efficiente e al passo con i tempi. È questo l’obiettivo prefissato dall’amministrazione comunale di Sapri, e in particolare dall’assessorato alle politiche Sociali diretto dalla dottoressa Gerardina Madonna, che nella giornata di ieri ha dato il via anche al servizio mensa.

Un punto di riferimento

Un nuovo tassello per un micro nido, diventato ormai il fiore all’occhiello della cittadina della Spigolatrice. ” Il micro nido “Ninna ó” nasce da un finanziamento della regione Campania e si inserisce nelle attività educative dell’infanzia – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali e alla salute Gerardina Madonna – Il micro nido, realizzato attraverso una stretta collaborazione con il Piano di Zona S9, rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra cittadina.

Si tratta infatti di una struttura di recente costruzione, davvero molto efficiente e all’avanguardia, e che si avvale di operatori altamente qualificati. Inoltre è una struttura che abbiamo voluto ampliare. Tant’è che ad oggi ospita venti bambini. Inoltre, ai servizi già offerti abbiamo aggiunto anche quello della mensa che sicuramente è di aiuto alle famiglie”.