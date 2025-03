Sapri: tra progetti realizzati nel 2024 e nuove sfide del Piano di Zona S9 | VIDEO

Progettare il Futuro – Le sfide dell’Ambito S9: è questo il tema del convegno che si è tenuto nella mattinata di ieri presso l’aula consiliare del comune di Sapri, comune capofila dell’Ambito S9.

Il convegno

Un incontro organizzato dalla FP CISL Salerno in collaborazione con il Piano di Zona S9, diretto dalla Coordinatrice Gianfranca di Luca, per illustrare gli ottimi risultati ottenuti e i progetti realizzati nell’anno 2024 per poi proiettare le attività dell’ambito nelle sfide che lo attendono. Tutto questo attraverso un rafforzamento del welfare, garantendo servizi sempre più efficiente e inclusivi per tutti i cittadini.

“L’attività del Piano di Zona è importantissima tanto è vero che nel 2024 abbiamo realizzato ben 35 progetti e tanti altri partiranno da qui a breve – ha sottolineato la coordinatrice Gianfranca Di Luca – Stiamo sviluppando un lavoro a 360 gradi in maniera tale da coinvolgere tutti i settori per venire incontro a tutti gli utenti, siano essi minori, disabili o anziani”. Un lavoro costante e quotidiano che ha ricevuto un plauso dal Sindaco del comune di Sapri Antonio Gentile, capofila dell’Ambito che lo ha definito “un fiore all’occhiello per il territorio e un esempio da seguire grazie all’impegno di tutti i Sindaci afferenti all’ambito”. E poi ha aggiunto.

Gli obiettivi

“Il nostro obiettivo è offrire servizi per il mondo del sociale attraverso la professionalità dell’equipe che lavora negli uffici del Piano”. Una giornata organizzata dalla FP CISL rappresentata dal Segretario Provinciale Vincenzo Dellarocca che ha garantito il massimo impegno e la costante presenza sul territorio da parte della sigla sindacale della FP CISL “che investe e scommette sul territorio”. Presente alla tavola rotonda anche Anna Ansalone, rappresentante dell’ordine degli Assistenti Sociali Simone Santamaria, esperto di gestione dei servizi sociali.