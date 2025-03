Piano di Zona Ambito S9: nuove opportunità di lavoro per persone diversamente abili | VIDEO

Inclusione, coesione e inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità. Sono questi gli obiettivi alla base del progetto iniziato e portato avanti dal Piano di Zona Ambito S9, diretto dalla Coordinatrice Gianfranca di Luca, per un valore di 715mila euro a valore sui fondi PNRR Next generation Missione 5.

Gli obiettivi

La finalità è quella di promuovere la realizzazione di interventi personalizzati al fine di favorire e sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, anche attraverso l’ausilio delle tecnologie informatiche, rimuovere le barriere di accesso all’ abitazione e favorire il miglioramento della qualità della vita. Secondo quanto disposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il progetto dovrà comprendere tre linee di intervento: 1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato; 2. Abitazione e adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza 3. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza.

I beneficiari

Dodici sono i beneficiari coinvolti nel progetto, la cui selezione è affidata ad un’apposita équipe multi-professionale che valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’idoneità delle candidature e la priorità di accesso al progetto. Da poco l’ Ambito S9 ha riproposto l’ avviso per la partecipazione al progetto. In riferimento alla linea due, le risorse saranno utilizzate per realizzare due gruppi appartamento, ciascuno dei quali potrà ospitare sei utenti, uno di questi individuato nel Comune di Torre Orsaia. A formare i beneficiari all’ uso delle tecnologie informatiche e all’ inserimento nel mondo del lavoro sarà la società cooperativa Projenia con l’ attivazione di un tirocinio della durata massima di 12 mesi a cui verrà corrisposto una indennità di 500 euro mensile.

Al fine di implementare la rete di collaborazione con il mondo del lavoro, Projenia si occuperà anche della costituzione di una short list di soggetti pubblici e privati presso cui attivare i tirocini di inclusione. I soggetti ospitanti potranno essere Enti pubblici, Tribunali, aziende ospedaliere, imprese operanti nei settori delle ristorazione, agricoltura industria e formazione, studi professionali, organizzazioni ed enti del terzo settore e associazioni sportiva dilettantistiche. Per ciascun tirocinio attivato verrà riconosciuto ai soggetti ospitanti un contributo di 250 euro.

Le info utili

Per partecipare alla manifestazione d’interesse è possibile consultare l’avviso pubblico all’indirizzo www.projeniawork.net.