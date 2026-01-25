Persano, stretta sui fuoristrada nella Riserva: scattano controlli e sanzioni

Prosegue senza sosta l’azione di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali nella Riserva Naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano. A renderlo noto è Mario Minoliti attraverso un post sui social, nel quale dà conto di una recente e significativa operazione di controllo sul territorio.

Le attività di controllo

Nelle scorse ore su impulso dell’Ente Riserva, il personale del Nucleo Guardie Giurate dell’Ekoclub e del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Accademia Kronos ha effettuato un’attività di vigilanza nel comune di Serre e nell’Oasi WWF di Serre Persano.

Durante i controlli è stato accertato l’accesso non autorizzato di diversi appassionati di “off road” che, con i propri fuoristrada, avevano fatto ingresso in un’area sottoposta a vincoli ambientali, ignorando i divieti in vigore.

Le sanzioni

L’intervento tempestivo delle guardie ha permesso di interrompere immediatamente il transito dei veicoli, identificare i conducenti e procedere con le relative sanzioni, circa cinque. Un risultato importante che rafforza la tutela dell’area protetta e mira a prevenire il ripetersi di episodi simili.

Nei prossimi giorni le attività di controllo proseguiranno con il supporto delle Forze dell’Ordine, al fine di garantire la salvaguardia dell’habitat naturale della Riserva e contrastare ogni forma di illecito ambientale.