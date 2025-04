Perdifumo, la maggioranza scricchiola: il consigliere Di Muoio si dimette | VIDEO

Non sembra esserci pace per l’Amministrazione Comunale di Perdifumo guidata dal Sindaco, Vincenzo Paolillo. Neanche due giorni fa, infatti, il Consigliere di maggioranza, Carlo Di Muoio, ha consegnato le sue dimissioni: “È stata una decisione maturata, figlia di una profonda analisi di natura personale in relazione al modus operandi della cosa pubblica”, le sue parole.

La decisione

Il Consigliere, delegato al piano di zona S8 ed eletto con il gruppo politico “Rinnovamento Democratico” alle ultime amministrative del 2024, ha dunque riaperto un nuovo scossone nella maggioranza comunale. Le frizioni interne, però, sarebbero diverse e coinvolgerebbero anche altre esponenti dell’Amministrazione Comunale.

Un vero e proprio clima incerto che suscita non poco malcontento tra i cittadini: “Non posso che rivolgere un grande augurio a chi prenderà il mio posto in consiglio comunale” dichiara Di Muoio che poi aggiunge: “Continuo a credere che la politica sia uno strumento fondamentale per la crescita di una comunità e pertanto auguro un proseguimento del percorso intrapreso con senso di responsabilità”. Quella di Di Muoio è già la seconda dimissione dall’inizio del nuovo mandato di Paolillo. Solamente lo scorso ottobre, infatti, fu ufficializzato il cambio nella carica di Vice Sindaco con l’insediamento di Marseo Ronzio dopo le dimissioni della giovane Norina Malandrino.