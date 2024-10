Perdifumo, è Marseo Ronzio il nuovo vicesindaco. Nessuna quota rosa

Si completa la giunta comunale a Perdifumo. È Marseo Ronzio, 67 anni, il nuovo vicesindaco e assessore. Prende il posto di Norina Malandrino che poco meno di un mese fa aveva rassegnato le sue dimissioni per motivi personale, scegliendo però di mantenere il posto in consiglio comunale.

Un avviso pubblico per le quote rosa

Per poter rispettare la normativa sulle quote rosa, il sindaco Vincenzo Paolillo aveva pubblicato un avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e disponibilità ad assumere la carica di assessore da parte di soggetti di sesso femminile, così come era successo a giugno proprio con la Malandrino.

Questa volta sarebbe pervenuta una sola risposta, ritenuta dall’esecutivo non in linea con il programma amministrativo. Di qui la scelta del primo cittadino di nominare Marseo Ronzio, residente a Vatolla e già candidato nella lista “Rinnovamento Democratico Rinnovamento Democratico” a supporto del sindaco Paolillo (per lui 41 voti).