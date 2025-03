Perdifumo, ex edificio scolastico diventa una mensa: al via i lavori | VIDEO

Sono iniziati gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico da adibire a mensa sulla SP46, nella frazione Mercato Cilento del comune di Perdifumo. Si tratta di lavori che porteranno al completo abbattimento della vecchia struttura, ormai inutilizzata e in totale stato di degrado, per fare spazio ad un nuovo e moderno edificio che possa ospitare un servizio di fondamentale importanza per la comunità scolastica e non solo.

I lavori

“È un investimento fondamentale per il futuro di Perdifumo e che risponde alle esigenze del nostro territorio”, le parole del consigliere di maggioranza, Andrea Russo. L’Amministrazione Comunale, guidata da Vincenzo Paolillo, è infatti convinta che la realizzazione di una mensa scolastica, sostenibile e inclusiva, possa permettere di organizzare al meglio l’attività didattica e offrire ai tanti ragazzi della zona una maggiore opportunità non solo di apprendimento, ma anche di socializzazione. “L’edificio racchiude tantissimi ricordi, ma come nei cicli della vita, un pezzo del passato va via con i suoi ricordi e qualcosa di nuovo nascerà”, conclude Russo.