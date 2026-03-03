Ospedale di Sapri, ripristino del servizio Bar: ASL Salerno indice gara per gestione quinquennale

“Accogliamo con grande soddisfazione un primo, concreto passo verso il ripristino del servizio bar presso il Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri, a dirlo è il coordinatore di CittadinanzaAttiva, Vincenzo Lovisi. La notizia rappresenta un importante traguardo per pazienti, familiari e operatori sanitari, che da tempo attendevano la riapertura di questo servizio essenziale.

Deliberazione ASL Salerno per la Gestione del Bar

Con Deliberazione n. 319 del 2 marzo 2026, l’ASL Salerno ha disposto l’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione della gestione del bar dell’ospedale. La concessione avrà una durata di 60 mesi (5 anni) e prevede un canone minimo a base d’asta di 50.000 euro oltre IVA.

Importanza del Servizio per Pazienti e Operatori

Come più volte sottolineato, il bar rappresenta un servizio essenziale non solo per i pazienti ricoverati e i loro familiari, ma anche per il personale sanitario. La possibilità di disporre di un punto di ristoro all’interno del presidio ospedaliero migliora significativamente l’esperienza di chi trascorre molte ore tra corsie e sale d’attesa.

Ringraziamenti di Cittadinanza Attiva

Cittadinanza Attiva esprime gratitudine all’ASL Salerno per aver ascoltato le sollecitazioni provenienti dal territorio e per aver risposto a una richiesta attesa da anni dalla comunità del Golfo di Policastro. La collaborazione tra cittadini e istituzioni si conferma determinante per il miglioramento dei servizi pubblici locali.

I prossimi step

Il prossimo passo atteso è la pubblicazione del bando di gara, che segnerà l’inizio della procedura ufficiale per l’affidamento della gestione del bar. Una volta completata questa fase, la comunità potrà beneficiare nuovamente di un servizio fondamentale per il presidio ospedaliero di Sapri.