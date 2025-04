Ospedale di Agropoli, De Luca: “E’ responsabilità del Ministero, andiamo a Roma a farci sentire” | VIDEO

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa di presentazione presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania tenutasi questa mattina, ha affrontato nuovamente il tema del futuro dell’ospedale civile di Agropoli. Il governatore ha ribadito la responsabilità del Ministero della Salute, sottolineando come la Regione sia ancora vincolata al piano di rientro della spesa sanitaria.

“Siamo in piano di rientro, ma il 12 andremo a Roma per un’altra battaglia: dobbiamo uscire da questa condizione perché abbiamo i conti in ordine e non esiste più alcuna giustificazione per il mantenimento di queste restrizioni”, ha dichiarato De Luca.

In merito al presidio ospedaliero di Agropoli e alla questione dell’installazione della camera iperbarica, il presidente ha espresso il suo disappunto per quella che definisce una “passività” diffusa nel territorio. “Mi sconvolge questa continua lamentazione. Perché non organizziamo una manifestazione a Roma? Io sarò con voi in prima linea, come abbiamo già fatto nella battaglia contro l’autonomia differenziata per lo sblocco dei fondi di coesione. Il vero nodo da sciogliere è lì, ed è lì che dobbiamo farci sentire”, ha incalzato il governatore ai microfoni di InfoCilento.