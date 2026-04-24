Oroscopo Paolo Fox 25 aprile: Toro, le stelle favoriscono stabilità. Sagittario, spirito libero e voglia di cambiamento

Sabato 25 aprile si prospetta come una giornata ricca di spunti e riflessioni per tutti i segni zodiacali. Le stelle invitano a trovare equilibrio tra emozioni e razionalità, con qualche sorpresa in arrivo soprattutto sul fronte sentimentale e lavorativo. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete

Giornata energica, ma attenzione a non esagerare con l’impulsività. In amore serve più ascolto, mentre sul lavoro arrivano piccoli segnali positivi.

Toro

Le stelle favoriscono la stabilità. È il momento giusto per consolidare un rapporto o prendere decisioni importanti. Bene anche le finanze.

Gemelli

Un po’ di confusione potrebbe rallentare i tuoi piani. Meglio rimandare scelte decisive e dedicarsi a chiarire ciò che non convince.

Cancro

Emozioni in primo piano. La giornata è ideale per recuperare un legame o chiarire un malinteso. Sul lavoro serve pazienza.

Leone

Carisma in aumento. Sei protagonista sia in amore che nelle relazioni sociali. Occasioni interessanti anche per chi cerca nuove opportunità.

Vergine

Qualche tensione da gestire, soprattutto in ambito familiare. Non tutto va come previsto, ma con calma riuscirai a rimettere ordine.

Bilancia

Giornata armoniosa. Favoriti i rapporti interpersonali e i nuovi incontri. Sul lavoro arrivano conferme attese.

Scorpione

Serve cautela nelle parole. Potrebbero nascere discussioni evitabili. Meglio concentrarsi su ciò che conta davvero.

Sagittario

Spirito libero e voglia di cambiamento. Ottimo momento per pianificare qualcosa di nuovo, anche in ambito professionale.

Capricorno

Concretezza e determinazione ti guidano. È una giornata produttiva, ideale per portare avanti progetti importanti.

Acquario

Creatività in crescita. Idee brillanti da sfruttare, soprattutto sul lavoro. In amore, però, serve maggiore chiarezza.

Pesci

Sensibilità accentuata. Attenzione a non lasciarti sopraffare dalle emozioni. Meglio circondarsi di persone positive.