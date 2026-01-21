Maltempo in Campania: vento forte, neve e scuole chiuse nel salernitano

Sebbene l’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia e la Calabria abbia finora risparmiato parzialmente la Campania, il quadro meteorologico regionale è destinato a subire un netto peggioramento. I primi segnali di criticità si sono manifestati già nella giornata di ieri, con diversi alberi abbattuti dalle raffiche di vento segnalati nei comuni di Sapri ed Eboli.

Disagi alla circolazione ferroviaria

La giornata odierna è segnata da pesanti rallentamenti sulla linea ferroviaria tra Battipaglia e Paola. A partire dalle ore 8:00, le avverse condizioni meteo registrate nei pressi di Capo Bonifati hanno compromesso la regolarità del servizio. Rfi ha comunicato tramite i propri canali ufficiali una riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, avvisando l’utenza della possibilità di cancellazioni e limitazioni di percorso mentre le squadre tecniche lavorano per ripristinare la normalità.

Scuole chiuse nel Salernitano per il calo termico

Parallelamente alle precipitazioni, un brusco abbassamento delle temperature sta interessando la provincia di Salerno, spingendo le amministrazioni locali a interventi d’urgenza. A Montesano sulla Marcellana, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado per le giornate di oggi e domani. Il provvedimento si è reso necessario poiché le rigide temperature esterne impediscono di garantire un microclima adeguato all’interno delle aule scolastiche.

Il ritorno della neve in Irpinia

Il bollettino meteorologico è completato dal ritorno della neve in Irpinia, con nevicate che nei prossimi giorni potrebbero estendersi anche ai rilievi del Salernitano. Durante la notte, le cime del Laceno e del Partenio sono state imbiancate fino a quote di bassa montagna, interessando diversi comuni della fascia pedemontana. Neve anche sulle alture del Cilento con disagi che si segnalano sulla Sella del Corticato.

Il maltempo sul territorio dovrebbe avere il suo clou durante il weekend.