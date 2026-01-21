Maltempo, stop ai treni sulla linea Battipaglia–Paola: disagi per i viaggiatori

Mattinata difficile per i pendolari e per chi si sposta in treno lungo l’asse tirrenico. A causa delle avverse condizioni meteo che stanno colpendo la Calabria, la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia–Paola è stata sospesa per l’intera giornata di oggi.

Lo stop ha creato disagi ai viaggiatori

Lo stop è scattato intorno alle ore 6, in seguito alle criticità registrate nel tratto calabrese, in particolare nella zona di Capo Bonifati, dove il maltempo ha reso necessarie verifiche approfondite sull’infrastruttura. La sospensione improvvisa ha causato numerosi disagi, con ritardi, cancellazioni e viaggiatori bloccati nelle stazioni in attesa di informazioni. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato di aver immediatamente inviato sul posto le squadre tecniche per controllare lo stato della linea e valutare eventuali danni, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza indispensabili per la ripresa del servizio.

Le info utili

Al momento, tuttavia, non sono stati forniti tempi certi per la riattivazione della circolazione. La ripresa dei collegamenti resta infatti legata sia all’evoluzione delle condizioni meteorologiche sia all’esito degli interventi tecnici in corso lungo il tratto interessato.

Nel frattempo, i viaggiatori in partenza o in arrivo da Battipaglia sono invitati a consultare i canali ufficiali delle imprese ferroviarie e di RFI per ricevere aggiornamenti in tempo reale e conoscere le eventuali soluzioni alternative predisposte, come servizi sostitutivi o variazioni di percorso. La raccomandazione è quella di programmare gli spostamenti con cautela, tenendo conto delle possibili ulteriori criticità legate al maltempo.