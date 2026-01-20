Maltempo e raffiche di vento a Eboli: danni in centro e in periferia

Il maltempo che ha colpito la città di Eboli in queste ore, sta provocando danni e disagi in diverse zone. Forti raffiche di vento oggi forti piogge ieri, hanno messo a dura prova la viabilità e la sicurezza urbana. In via Nobile, in pieno centro, un arbusto stamane, si è spezzato improvvisamente. I rami sono caduti sul marciapiede creando una situazione di potenziale pericolo. La polizia municipale è intervenuta prontamente sul posto.

Gli interventi

Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area. Problemi anche nella zona di Acqua dei Pioppi. Qui si sono registrati disagi al passaggio a livello. Una sbarra non si chiudeva correttamente, probabilmente a causa del vento. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle ferrovie. I tecnici hanno effettuato le verifiche e riparato il guasto.

Criticità in via Del Grosso

Resta invece ancora critica la situazione in via Del Grosso. La grata danneggiata dalle piogge risulta tuttora rotta. La strada sarà chiusa per consentire i lavori di riparazione. La chiusura creerà disagi ai residenti del quartiere Sant’Andrea.