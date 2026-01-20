Montesano sulla Marcellana, chiuse scuola primaria e scuola media nel Capoluogo il 21 e 22 gennaio per il freddo

Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, con un’ordinanza ha disposto la chiusura della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Capoluogo, situate nel plesso di via Regina Margherita, per le giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026.

Il provvedimento

Il provvedimento si è reso necessario a causa delle basse temperature in corso e previste, come segnalato dal bollettino meteo della Regione Campania, che non consentono di raggiungere valori termici adeguati in tutti gli ambienti scolastici, tali da garantire condizioni ottimali di sicurezza e comfort per alunni e personale.

Resterà invece regolarmente aperta la scuola dell’infanzia, che non è interessata dal provvedimento di chiusura.