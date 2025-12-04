“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: undicesima puntata

Ospite nella puntata di oggi, Maddalena Stoppiello, presidente dell'associazione "Tu Sei Favola A.P.S."

A cura di Redazione Infocilento

Racconta storie di persone, comunità e associaizoni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Maddalena Stoppiello, presidente dell’associazione “Tu Sei Favola A.P.S.”.

Maddalena, insieme alle sue collaboratrici Rossana Leone, Nadia Schiavo e Piera Brenca realizza iniziative creative che coinvolgono grandi e piccini: laboratori d’uncinetto, laboratori di pittura, realizzazione di vere e proprie opere d’arte che finiscono per decorare e rendere più attrattivi i borghi come quello in cui lei vive: Borgo Tuoro di Roccadaspide.

Per tutti questi motivi e per tutta la creatività messa a servizio degli altri e delle comunità, Maddalena è una vera e propria “Maestra del Fare”.

Maestri del fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT

