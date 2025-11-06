“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: settima puntata

Racconta storie di persone, di comunità, di associazioni, “Maestri del fare”, il programma condotto da Alessandra Pazzanese Racconta storie di persone, di comunità, di associazioni, “Maestri del fare”, il programma condotto da Alessandra Pazzanese.

Ospite della nuova puntata Vincenza De Donato, Ambasciatrice di Gentilezza di Pontecagnano.

Vincenza è un’insegnante, ma è anche una persona che contribuisce a riempire il mondo di gentilezza: associata con “Cor et Amor”, Ambasciatrice di “Costruiamo Gentilezza” è attiva per sostenere iniziative di volontariato, giornate solidali, giornate in cui si promuove la gentilezza come stile di vita e in cui nei comuni si installano panchine a tema, si realizzano murales e vere opere d’arte utili a ricordare ai passanti che la gentilezza può cambiare il mondo in meglio. Regalano sorrisi le persone come Vincenza e gli altri associati alla “rete della gentilezza”.

Per tutti questi motivi Vincenza è una vera e propria “maestra del fare”.