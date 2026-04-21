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La Campania investe sullo sport: 2,5 milioni di euro per 108 grandi eventi. Fondi anche per il salernitano

La Regione Campania finanzia 108 eventi sportivi con 2,5 milioni di euro dal fondo FSC 2021-2027. Sostegno a Napoli 2026 e ai comuni del salernitano

Redazione Infocilento
Atletica Agropoli

La Regione Campania compie un passo decisivo nel sostegno alle attività agonistiche e sociali stanziando 2,5 milioni di euro per il finanziamento di 108 eventi sportivi. L’iniziativa, confermata a seguito della chiusura dell’istruttoria curata dall’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport), coinvolge l’intero territorio regionale con una distribuzione capillare dei fondi.

Queste risorse derivano dalle linee d’azione definite nell’Accordo per la Coesione e attingono ai Fondi Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027). L’obiettivo primario è incentivare la pratica sportiva a ogni livello — internazionale, nazionale e locale — promuovendo al contempo valori fondamentali come l’incontro multiculturale, la parità di genere e l’inclusione di fasce di popolazione a rischio emarginazione.

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e i progetti ammessi

All’interno della graduatoria pubblicata, spicca il sostegno alle iniziative legate a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Per questo specifico programma sono stati destinati circa 623 mila euro, confermando l’importanza strategica della città partenopea nel panorama sportivo internazionale dei prossimi anni.

Oltre al capoluogo, la programmazione tocca numerosi centri della provincia di Salerno, dimostrando una volontà di intervento diffusa. Tra i comuni che ospiteranno progetti finanziati figurano Salerno, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montesano sulla Marcellana, Capaccio Paestum, Ascea, Battipaglia, Agropoli e Castellabate. La partecipazione attiva di comuni e associazioni locali garantisce una copertura totale dei territori, trasformando lo sport in un volano di crescita per le singole comunità.

Le dichiarazioni dell’assessora Fiorella Zabatta

L’assessora regionale allo Sport, Fiorella Zabatta, ha sottolineato l’importanza politica e sociale di questo provvedimento, evidenziando come la decisione di coprire tutte le iniziative ammissibili risponda a una necessità di tempestività verso il settore.

“Con questo intervento sosteniamo concretamente lo sport come leva di inclusione e sviluppo dei territori. La scelta di finanziare tutte le iniziative ammissibili conferma la volontà di dare risposte ampie e tempestive al mondo sportivo campano, valorizzando le progettualità presenti sul territorio. Riteniamo importante anche il sostegno a Napoli Capitale Europea dello Sport, che unito agli altri grandi eventi che caratterizzeranno il territorio, saprà determinare un indubbio attrattore anche turistico”.

L’investimento punta dunque non solo al benessere fisico e all’integrazione, ma anche al consolidamento della Campania come meta di turismo sportivo, capace di attrarre visitatori grazie a una programmazione di eventi di alto profilo.

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