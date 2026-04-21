Atena Lucana: costituita la Cooperativa di Comunità, Raffaele Calandriello eletto Presidente

Con 32 soci che hanno aderito all’avviso pubblico del comune di Atena Lucana, di cui 3 associazioni, 2 imprese e 27 persone fisiche, tutti residenti ad Atena, si è finalmente costituita la prima Cooperativa di Comunità del Vallo di Diano che sarà a servizio del bene comune di Atena Lucana.

Raffaele Calandriello eletto presidente

Si chiama “Cooperativa di Comunità Archivio Atena Impresa sociale” e come presidente è stato eletto Raffaele Calandriello. Gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono Mariella Durante, Gianfranco Di Santi, Simone Cremonini, Fabio Laino, Colomba Langone, Alessia Monzillo, Rosamaria Priore, Giuseppe Pessolano. L’atto costitutivo è stato predisposto dal Notaio Giuseppina Di Novella e dal Rup Daniele Padovani.

Ecco cos’è la Cooperativa di comunità

La Cooperativa di Comunità è un’impresa costituita da cittadini, associazioni e imprese che si uniscono per gestire beni comuni, servizi di interesse collettivo e attività economiche, sociali o culturali a vantaggio dei cittadini e della Comunità.

Inizialmente la Cooperativa ad Atena sarà legata al Progetto Archivio Atena per la realizzazione dell’Archivio di Comunità e per diversi altri servizi come l’accoglienza e la formazione. Quindi in base alla volontà dei soci potrà avviare nuove iniziative per valorizzare le risorse locali materiali e immateriali del paese, promuovere iniziative di sviluppo sostenibile, coesione sociale e servizi alla comunità; favorire l’occupazione e l’inclusione attiva dei cittadini; sostenere pratiche di economia collaborativa, circolare e solidale, gestire beni comuni di Atena.